Teknologigiganter blir grillet i Senatet

De skal sammen med Sundar Pichai, som er toppsjef i Googles moderselskap Alphabet, spørres ut om den såkalte Section 230.

Section 230, som er et avsnitt av USAs internettlovgivning, gir plattformene immunitet fra innhold publisert av tredjepartsbrukere. Den sørger for at plattformene kan moderere innholdet uten å ha ansvar etter loven for alle ytringer som blir publisert.

Høringen vil gi de folkevalgte muligheten til å konfrontere toppsjefene for plattformene en knapp uke før valget, og potensielt sette scenen for en reform av lovgivningen.

Advarer mot endringer

Zuckerberg har tatt til orde for at Kongressen bør «oppdatere loven for å sikre at den fungerer slik den skal», men advarer mot omfattende endringer.

– Takket være Section 230 har folk friheten til å bruke internett til å uttrykke seg, sa Zuckerberg tirsdag.

Dorsey sier at lovgivningen gir plattformene fleksibilitet til å fjerne hatytringer og annet upassende innhold, og at den er en bærebjelke for sosiale medier der alle kan ytre seg.

Likevel er motstanden mot lovgivningen tiltakende. Enkelte politiske ledere og aktivister mener den er for mild og muliggjør spredning av sjikanerende innhold og oppfordringer til voldsbruk.

Konservativt sinne

Republikanerne mener den gir plattformene retten til å tie konservative stemmer. Særlig høy ble temperaturen høy etter at Twitter og Facebook nektet brukere å dele en kontroversiell New York Post-artikkel om den demokratiske presidentkandidaten Joe Biden.

Den republikanske senatoren Roger Wicker, som leder handelskomiteen i Senatet, har lagt fram et lovforslag som vil begrense plattformenes immunitet, ved å kreve at de utviser «objektiv rimelighet» når de fjerner innhold fra plattformen.

– Big Tech-selskapene har strukket ansvarsfriheten sin over grensa, og den nasjonale diskursen lider nå på grunn av det, sa senator Marsha Blackburn da lovforslaget ble lagt fram i september.

På vei mot reform?

Forkjempere for Section 230 hevder loven gir insentiver for ansvarlig filtrering av innhold.

Flere sier at nettjenester kan bli nødt til å blokkere så godt som alt tredjepartsinnhold, eller eventuelt la absolutt alt innhold bli oppe, under enkelte av forslagene som er kommet til endringer

Mange analytikere ser likevel reform som uunngåelig, i lys av utbredt bekymring over nettgigantenes dominans, både på høyre- og venstresida i USA.

