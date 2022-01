Oppdaterer fem år gammel telefon

Annonse

Der de fleste smarttelefoner har en forventet oppgraderings-levetid på to år, kan Fairphone 2, som fyller fem i år, endelig oppdateres til Android 9. Fairphone er ment å være en mer bærekraftig telefon, der det er enklere å bytte ut deler som er ødelagt, enklere å oppgradere telefonen og med programvare-støtte som holder lenger enn de fleste andre.

– Å få Google-sertifisering for Android 9 til Fairphone 2 nettopp når vi passerer fem års støtte til denne telefonen, er en stor bragd for Fairphone og hittil usett i elektronikkindustrien. For å få sertifisering måtte vi bestå over 477.000 Google-tester. Prosjektet gjør oss virkelig til en unik kraft for forandring i mobiltelefonindustrien, fordi denne formen for ingeniørutfordringer ikke håndteres av andre aktører i sektoren. Vi vil vise bransjen at dette er mulig, og at en smarttelefon ikke må kasseres etter 2-3 år. Vi kan forlenge dens levetid, sier Eva Gouwens, administrerende direktør hos Fairphone.

Fairphone 2 ble opprinnelig lansert med Android 5, og ble deretter oppgradert til Android 6, Android 7.1 og nå Android 9, som nylig mottok Google-sertifisering. Dermed har Fairphone foretatt to Android-oppgraderinger uten Qualcomm-støtte.

Fortsetter støtten

Fairphone 2 er ikke lenger til salgs, men dette skyldes reservedelstilgjengelighet hos underleverandører til Fairphone. Telefonen blir dermed definert som utsolgt så snart forsyningskjeden for reservedeleer opphører.

De nyeste modellene er derimot fremdeles i salg, og Fairphone 3 og 3+ skal ifølge selskapet motta langvarig maskin- og programvarestøtte. Selskapet lover følgende når det gjelder 3-serien:

Slippe Android 11-oppdatering i løpet av H2 2021.

Ytterligere minst én større Android-oppgradering som blir utviklet uten støtte fra Qualcomm. (Støtten utløper i juli 2021).

Sikre reservedeler og produkttilbehør til minimum august 2024.

Publisere en full oversikt over kommende programvareoppdateringer som vil gjelde frem til 2024.

– Vårt mål har alltid vært å gi minst 5 års støtte til våre telefoner etter lansering. Hos Fairphone designer vi telefoner som skal holde så lenge som mulig og ha så lite klimaavtrykk som mulig – og en stor del av det er utvidet maskinvare- og programvarestøtte. Med vårt løfte om langvarig brukerstøtte, viser vi våre brukere at de kan bruke telefonene sine så lenge som mulig, sier Gouwes.