Ny app gjør Øyafestivalen til et spill

Onsdag braker det løs i Tøyenparken når artister som The Cure, Karpe og Robyn står på scenen under Øyafestivalen.

Gründer Simen Idsøe Eidsvåg har i samarbeidet med Øyafestivalen fått utviklet et spill som gjør deg til manager for artistene som opptrer på festivalen.

Spillet, som har fått navnet Fantasy Music Manager, er gratis og er tilgjengelig i App Store og Google Play. Det fungerer slik at man signerer artister til en egen stall i spillet og får poeng etter hvor bra anmeldelser konsertene på festivalen får. Hver dag under festivalen vinner den beste spilleren ukespass til Øyafestivalen 2020.

Nye stemmer

– Det er med stor ærefrykt vi rigger klart spillet vårt for selveste Øyafestivalen. Den har gitt meg selv og andre så mange gode konsert- og festivalopplevelser. Samtidig har de vært en viktig arena og stemme for å løfte frem nye artister, som er det vi brenner for og har som mål med Fantasy Music Manager, sier gründeren Simen Idsøe Eidsvåg, i en pressemelding fra Sesong1.

Fantasy Music Manager er støttet av Innovasjon Norge og Forskningsrådet. Spillet har tidligere blitt prøvd ut på by:Larm, blant annet av Birgitte Mandelid, som er program- og markedssjef i Øya.

– Jeg spilte Fantasy Music Manager på by:Larm tidligere i år og syntes det var veldig gøy. Det er et spill som har som mål og fokus å synliggjøre og løfte frem alle artister som spiller på en festival. Det heier vi veldig på og håper det vil føre til at publikum hos oss vil oppdage nye artister og ha en ekstra morsom festivalopplevelse, sier Mandelid i meldingen, og fortsetter:

– Samtidig er vi glade for at Øya kan være med på å vise frem noe innovativt og spennende fra den norske musikk/tech-scenen, avslutter hun.