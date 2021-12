En historie om en sexvideo på avveie og en hevnlysten hacker

Annonse

Viaplays nye spenningsdrama «Delete Me» utforsker vennskap, sjalusi, sex og hacking. Serien har startet innspilling i Oslo denne uken og har forventet premiere i desember.

I kjernen av historien finner vi en lekket sexvideo og en hacker på hevntokt.

Internettets kraft

I serien settes det søkelys på hvordan det er å vokse opp i en tid hvor kvinners seksualitet har blitt en salgsvare, og i et samfunn hvor ungdom gjør nesten alt for å få likes.

– Serien skildrer presset unge jenter må leve med hver eneste dag. Det er et tema jeg brenner for, og noe jeg mener media ikke setter nok søkelys på. Mer enn noe ønsker jeg å vise hvor vanskelig det er å utfordre normen, og den enorme innflytelseskraften internett har på unge mennesker i dag, forteller serieskaper Marie Kristiansen, i en pressemelding fra Nordic Entertainment Group.

Kristiansen mener at serien også kan treffe blink utenfor Norges grenser.

– Å passe inn i kollektive normer er noe som er like aktuelt i Norge som i utlandet, og russetiden er et godt symbol på hvordan langt mange unge tøyer sitt eget moralske kompass, sier serieskaperen.

Unge lovende

Kristiansen er drivkraften bak prosjektet som er det første i sin sjanger for Viaplay. Hun hadde ansvaret for fjerde sesongen av «Unge lovende», som blant annet ble nominert til beste regi og beste manus under Gullruten.

«Delete Me» spilles inn i Oslo fram til slutten av mars og har premiere på Nordic Entertainment Groups strømmetjeneste Viaplay i desember. Første sesong består av syv episoder, og serien produseres av Einar Film for Nordic Entertainment Group.​

I serien finner vi unge skuespillere som Thea Sofie Loch Næss, kjent for serier som «Wisting» og «Hjerteslag», og Amalia Holm, som snart er å se i den amerikanske serien «Motherland: Fort Salem». De spiller mot Axel Bøyum, som ble tidenes yngste Gullruten-vinner i kategorien beste mannlige hovedrolle for sin innsats i «Heimebane».