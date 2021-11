Solide resultat for Tietoevry

Annonse

Tietoevry leverte solid lønnsomhet og kontantstrøm i første kvartal 2021. Selskapet opplyser i en pressemelding at lønnsomheten styrkes som følge av gode resultater innen forretningsområdene "programvare for industri" og "digital konsultasjon". Selskapet forventer at pandemiens innvirkning på økonomien gradvis reduseres frem mot sommeren, og opprettholder en ambisjon om positiv organisk vekst i andre halvår.

Resultatet (EBITA) endte på 82,1 millioner euro som gir en driftsmargin på 11,5 prosent i kvartalet. Omsetningen ble 711,5 millioner euro.

– Vi er glade for å kunne starte året med sterk lønnsomhet og kontantstrøm. Inntektsutviklingen var fortsatt negativ, noe som var forventet i lys av pandemien. Vi forventer at markedet vil normaliseres i løpet av andre halvår. Flere av forretningsenhetene avsluttet kvartalet med sterk ordreinngang, noe som understøtter våre vekstambisjoner for andre halvår, sier konsernsjef Kimmo Alkio i pressemeldingen.

Forretningsområdene "programvare for industri" og "finansielle tjenester" hadde begge en organisk vekst på tre prosent i kvartalet. Tietoevry opplyser at forretningsområdet "sky og infrastruktur" fortsatt gjennomgår en betydelig operasjonell og teknologidrevet transformasjon.

– Jeg er stolt over å se det høye engasjementet i våre team. Utviklingen av vår bedriftskultur fortsetter, og vi har begynt å forberede oss på livet etter pandemien og utvikle våre fremtidige arbeidsmåter der vi kombinerer fjernarbeid og kontorarbeid på en fleksibel og bærekraftig måte. I dette kvartalet har vi hatt stort fokus på personlig utvikling og implementert nye individuelle læringsverktøy, noe som vil komme alle våre kunder til gode, sier Kimmo Alkio.

Høyt i Norge

I første kvartal har Tietoevry fått flere viktige kontrakter innen it-modernisering og multi-cloud-tjenester. Selskapet trekker blant annet frem en av avtale med Lyse om en ny tre-årig avtale og oppdrag fra Innovasjon Norge om levering av neste generasjon sak- og arkivløsninger.

I tillegg har SpareBank 1 og Tietoevry inngått et samarbeid om å utvikle neste generasjon bankkort.

– Vi er stolt av å kunne være en pådriver for innovasjon og utvikling hos våre kunder. Strategisk bruk av fremtidsrettede it-løsninger og kunnskap er en viktig forutsetning for å kunne levere gode produkter og tjenester som gjør hverdagen enklere og mer bærekraftig for våre kunder og deres ansatte, sier Christian Pedersen, Managing Partner i Tietoevry Norge, i en pressemelding.