Fitbit med ny klokke til barn

Ace 3 er, som navnet tilsier, den tredje versjonen i Fitbits barne-serie av aktivitets- og søvnmåler. Ifølge Fitbit viser undersøkelser gjort av SSB at norske barn i alderen ni til 15 år gjennomsnittlig bruker 225 minutter daglig på videospill og internett/sosiale medier.

– Mens familier fortsetter å navigere i digital undervisning og retningslinjer for sosial distansering, er det en konstant utfordring å holde barna i bevegelse, motiverte og glade. Ace 3 skal gi mer moro i barnas daglige liv ved å hjelpe dem og foreldrene deres med å vedlikeholde bevegelsesgleden og bygge gode vaner som kan vare livet ut, sier James Park, visepresident og medstifter av Fitbit.

I tillegg til å fokusere på aktivitet kan Ace 3 også gi oversikt over barnas søvnmønster. Søvnsporing, påminnelser om sengetid og stille-alarmer er blant funksjonene hvor man kan sjekke om barna får nok tid til å hvile, slik at de er opplagte og har mer energi om dagen. Barna kan også enkelt sette seg personlige mål og følge med på statistikk, som antall skritt og aktive minutter.

Hva med personvernet?

Det har vært et stort fokus rundt personvern for lignende digitale produkter ment for barn, der spesielt GPS-klokker har måttet møte Datatilsynets krav. Ace 3 gir muligheten for foreldrekontroll gjennom å opprette en familiekonto i appen, som gir tilgang til personvernkontroller og beskyttelse. Foreldre kan på denne måten administrere hvilke varsler barna skal få, se oversikt over deres aktivitet, samt godkjenne eventuelle venneforespørsler. Klokken fungerer heller ikke som telefon eller GPS og skal ifølge Fitbit oppfølge GDPR-kravene.

Klokken har også en pulssensor som ikke er aktivert ut av boksen og er tilgjengelig fra 15 mars for 799,- kroner.