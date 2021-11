Hold informasjonen din sikker – også i sommer

Annonse

Ikke glem IT-sikkerheten selv om ferien har begynt. I en undersøkelse utført av YouGov på vegne av Lenovo Norge kommer det frem at en flere enn 7 av 10 nordmenn logger seg på åpne, usikrede nettverk. Det er en problemstilling verdt å tenke litt ekstra på i forbindelse med sommerferien, hvor flere er på farten uten sikkerheten av hjemmets eller kontorets nettverkstilgang.

Når i tillegg 6 av 10 nordmenn svarer at de går fra PC-en ulåst og 8 av 10 så og si aldri skifter passord, er det flere virksomheter som bør vurdere å sende ut retningslinjer for sikker bruk av jobb-PC-en i ferien.

I min jobb opplever jeg at svært mange er klar over truslene som følger av at hverdagen blir mer digital. Men det hjelper ikke med «bevissthet» hvis det ikke fører til økt aktsomhet eller gode sikkerhetsrutiner.

Ny hverdag har gitt økt risiko for angrep

Med tingenes internett, en stadig økning av enheter som lar oss være konstant pålogget og med endret brukeratferd som legger opp til mer deling av personopplysninger, øker risikoen for dataangrep. Dermed setter det også strengere krav til sikkerhetsrutiner – og at de overholdes selv om man oppholder seg utenfor kontoret.

For vi ser stadig eksempler på dataangrep, og ifølge Europol har det vært en kraftig økning av cyberkriminalitet i år. Hjemmekontor, nye rutiner og andre grep for å unngå smittefare har ført til økt internettbruk og økte muligheter for hackere. Og selv om samfunnet begynner å bevege seg tilbake til normalen, kommer ikke hackerne til å ta sommerferie.

Enten det er smarte enheter, apper eller sosiale medier: Mange tenker at de ikke har noe å skjule. Men det meste kan utnyttes dersom det når feil person. Husker du at telefonen du la igjen på solsengen inneholder bedriftskritisk informasjon? At det er lagret konfidensielle rapporter på lesebrettet ungene låner? Dessverre mister mange av oss den kritiske sansen i en rutinepreget hverdag når ferien begynner.

Skalk alle luker

Basert på årevis med samarbeid med ulike bransjer har vi i Lenovo har vi valgt en systematisk og vitenskapelig tilnærmelse til IT-sikkerhet. Vi kaller det DIOD – Data, Identity, Online and Device. Dette er fire områder som representerer en risiko for alle, men som særlig virksomheter bør ha en bevissthet rundt og utvikle planer for. Nedenfor følger seks råd om hvordan forbrukere og virksomheter kan sørge for god sikkerhet i sommer:

Bruk oppdatert antivirus og beskyttelse mot ransomware og malware. Bruk programvare som hjelper deg å skille pålitelig nettverk fra potensielt farlige. Sett opp et separat nettverk som kan brukes til IoT. Benytt fingeravtrykklesere for innlogging og betalingsløsninger. En passordmanager hjelper deg både å lage og å huske unike passord til dine ulike kontoer. Bruk VPN som beskytter internett-tilkoblingene dine for å sikre at informasjonen din sendes kryptert.

Med ønsker om en riktig god og sikker sommer.