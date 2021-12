Under halvparten av norske bedrifter bruker totrinns-pålogging

Annonse

Denne høsten har både offentlige og private virksomheter blitt utsatt for dataangrep. En undersøkelse blant bedriftsledere i privat sektor viser at mange kan bli bedre på it-sikkerhet. Det skriver Fremtind i en pressemelding.

I en undersøkelse som Respons analyse har gjennomført på vegne av Fremtind, som er forsikringsselskapet til SpareBank 1 og DNB, kommer det frem at kun 47 prosent av de spurte bedriftslederne oppgir at bedriften bruker totrinns pålogging.

– To-faktorpålogging, ofte en engangskode i tillegg til ditt passord, er ett av de viktigste tiltakene for å bedre it-sikkerheten både hos bedrifter og for folk flest, sier Therese Nielsen, skadeforebygger i Fremtind, i meldingen.

Jo flere ansatte bedriften har dess flere tiltak gjør bedriften som kan forhindre dataangrep. Kun 37 prosent av bedriftslederne i bedrifter med under ti ansatte oppgir at de bruker to-faktorpålogging på sine datasystemer.

Sensitiv kundeinformasjon

9 av 10 bedriftsledere oppgir at de har oppdaterte virusprogram, og over 8 av 10 tar jevnlig back up av all data. I følge undersøkelsen anser de fleste bedriftene dataene sine verdifulle, men én bransje skiller seg litt ut. 1 av 10 overnattings- og serveringsvirksomheter oppgir at de ikke har verdifull data i sin virksomhet, skriver Fremtind.

– Denne bransjen tar imot mye kundeinformasjon gjennom sine bookingsystemer. Navn, mailadresse, telefonnumre med mer er verdifullt både for bedriften og for deres kunder. Dermed er de også verdifulle for hackere og andre med mindre gode hensikter, sier Nielsen.

– Jeg tror mange bedrifter kan bli flinkere til å identifisere hva som faktisk er verdifull data, og hvem dataene er verdifulle for, påpeker skadeforebyggeren.

Under pandemien opererer mange serveringssteder med håndskrevne gjestelister for å kunne drive smittesporing ved et eventuelt smitteutbrudd.

– Gjestene skal være trygge på at disse fysiske listene oppbevares like trygt som om de hadde vært lagret digitalt, sier Nielsen i meldingen.