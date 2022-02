Norsk iPhone-kameragrip

Annonse

Det beste kameraet er det du har for hånden.

Ofte er det mobiltelefonen. Gi den et lite løft med denne norske holderen som inkluderer manuelle kamerakontroller.

Fjorden iPhone-grip

Du kobler Fjorden til en iPhone via en klistrende tilkoblingsplate, og bruker blåtann til å kommunisere med enheten. Du får da en manuell utløserknapp med to trinn slik du er vant fra speilrefleks-kameraet, i tillegg til at den kan benyttes som fjernkontroll.

Videre får du en fler-funksjonsknapp som er programmerbar, en zoom-spak, og en programmerbar kontroll-vrider. Fjorden har en tykkelse på 10,7 mm, noe som i kombinasjon med en iPhone 12 tilsvarer tykkelsen på et AirPods-etui som fint passer i en bukselomme.

Vider kan Fjorden også fungere som en utbrettbar støtte («kickstand») for å holde telefonen i oppreist posisjon. Fjorden drives av en lite knappe-battericelle av typen CR2430 med levetid på opptil ett år.

Fjorden støtter bruken av Moment-linser til iPhone, og leveres dessuten med en egen kamera-app med tilgang til manuelle kontroller for fotografering. Fjorden vil også virke med en rekke andre kamera-apper for iOS.

Du finner kampanjen på Kickstarter her. Er du rask nok kan du få tidlig-rabatt til cirka 1250 kroner for en Fjorden-grip. Det finnes en rekke varianter som også inkluderer MagSafe-støtte samt armlenke.

Kickstarter-kampanjen er allerede full-finansiert, men som alltid er det risiko knyttet til slike selv-finansierte prosjekter. Planen er utsendelse av ferdig produkt i 2022.