Merket økt etterspørsel etter innføringen av GDPR 

Etter at personvernforordningen GDPR trådte i kraft i 2018 har Fotoware merket økt etterspørsel etter GDPR-håndtering innenfor samtykke og bruk av bilder. Det har ført til at programvareselskapet nå tilbyr samtykkeadministrasjon direkte koblet mot bildebruk i bedrifter.

Løsningen er allerede i gang, og flere av Fotowares kunder skal ha fått hjelp til å samle inn og administrere samtykke for bildebruk av ansatte og andre personer tilknyttet bedriften. I mai slippes en ny funksjonalitet – denne skal sørge for at ansatte i en organisasjon kan administrere sine samtykker via Fotowares mobilapp.

– Personvern og GDPR er et område i konstant endring og derfor er dette kun starten på vår langsiktige satsning på en helhetlig løsning for samtykkehåndtering. Vi er veldig glade for å kunne lansere første del nå i mai. Det å både samle inn, gi og administrere samtykke skal enkelt kunne gjøres av alle, uansett ferdighetsnivå og lokasjon, derfor er god brukervennlighet og tilgjengelighet på mobil avgjørende, sier produktdirektør Janniche Moe i Fotoware.

Samtykkeadministrasjon

Når man skal publisere bilder der personer er motivet, må man forholde seg til personopplysningsloven. Brudd på disse reglene kan være straffbart.

– Ved manglende kontroll løper man også en risiko, sier Bettina Berntsen, markedssjef i Fotoware.

Ifølge Berntsen kan samtykkeadministrasjon være aktuelt på tvers av bransjer. Likevel mener hun løsningen vil være ekstra nyttig for blant annet HR-avdelingen og markedsførere ettersom innhenting og administrasjon av samtykke til bruk av bilder som kan kategoriseres som personlig, i stor grad tidligere har vært preget av manuelt arbeid i systemer som ikke har vært laget for dette.

For markedsførere kan samtykkeadministrasjon for eksempel gi en ekstra verdi knyttet til bruk av bilder i blant annet sosiale medier:

– Ved å enkelt kunne sile ut godkjente bilder sparer vi enormt med tid. Det å automatisk få beskjed om at samtykket for eksempel er trukket tilbake, gjør at vi kan føle oss tryggere på at vi opererer i henhold til GDPR og at vi enkelt kan gjøre oppdateringer i våre kanaler i forbindelse med dette. Vi har allerede kunne brukt dette lenge i forbindelse med lisensiering av bilder, og å nå også kunne bruke samme arbeidsflyt for samtykke er fantastisk, sier Berntsen.