«Kybernetikk-Nobel» til norsk professor og forsker

Denne uka har vi gleden av å fortelle en teknologinyhet som er sjelden, og som dreier seg om norsk forskning og utvikling helt i verdensklassen. Professor Kristin Y. Pettersen ved Institutt for teknisk kybernetikk ved NTNU er tildelt Bode-prisen for sitt banebrytende arbeid innen forskning og utvikling av undervannsrobotikk.

Husker du at vi tidligere har fortalt om den slangelignende roboten Eelume som akkurat nå er på sitt første ekte arbeidsoppdrag på 320 meters dyp på havbunnen ved Åsgårdfeltet i Norskehavet? Jepp, det var Pettersen som grunnla det selskapet for å kommersialisere sin forskning.

Og nå har hun altså blitt hedret med den mest prestisjetunge prisen innen sitt fagfelt.

Hendrik W. Bode Lecture Prize

Det er ikke Nobelpriser alt som glimrer. I sitt testamente fra slutten av 1800-tallet pekte Alfred Nobel ut bare fem fagområder som skulle hedres med de verdensberømte prisene i hans navn. Siden da har verden, teknologien og vitenskapen gått mye lengre enn det noen kan ha tenkt seg den gang, og i dag har vi en myriade av fagområder innen alle vitenskapelige disipliner.

Dermed har det blitt etablert mange flere priser som hedrer de beste vitenskapsfolkene innen sine respektive fagområder. Ingen av dem er like berømte som Nobelprisene, men de henger like høyt for de som jobber innen fagene de dreier seg om.

For de som jobber med teknisk kybernetikk heter prisen «Hendrik W. Bode Lecture Prize», som ifølge Gemini.no, nyhetssiden til NTNU og Sintef, er en av de mest prestisjetunge teknologiprisene i verden.

Denne prisen deles ut av IEEEs Control Systems Society, og på nettsiden deres kan vi lese at prisen tildeles på følgende basis: «The technical merit of the distinguished contributions to control systems science or engineering. The broader impacts of the contribution towards the benefit of society at large and towards the CSS diversity and inclusiveness goals in terms of geography, gender, and work sector».

Vi lar den stå slik på originalspråket, for å unngå å miste nyanser i en oversettelse. Bode-prisen har blitt utdelt siden 1989, og det er første gangen den går til en norsk forsker.

Fra biologi til kommersialisering

I Geminis intervju og artikkel om Pettersen og pristildelingen fortelles det at teamet til Pettersen har bundet sammen biologi og teknologi for å komme fram til sine robotdesign. De har studert levende veseners måte å bevege seg på for å finne ut hvordan en robot kan bli bedre, med tanke på fleksibilitet og bevegelse.

Deretter bygges en matematisk modell for å utforske problemstillingene og finne fram til den beste løsningen på designutfordringene underveis. Den matematiske modellen brukes også til grundige numeriske simuleringer før fysiske prototyper er klare for bygging. Til sist har professoren også vist seg kapabel til å ta det siste steget fram til kommersialisering av den nye teknologien som er blitt utviklet.

Ifølge Gemini sto dette også i bakgrunnen for tildelingen av prisen. Der skrev presidenten av IEEE CSS Robert Bitmead at «han er imponert over Pettersens ekstraordinære arbeid som i mange år har bygget bro mellom de mange aspektene av kontrollsystemer, implementering og kommersialisering».

Det er vi også, så vi slutter oss helhjertet til gratulantene, og kjenner oss jo også bittelitt stolte over det norske teknologer er i stand til å få til.

God helg til både professor Kristin Ytterstad Pettersen og til deg, når den tid kommer!