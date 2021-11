Gamingutstyr på budsjett

Annonse

Trust er et navn de fleste av oss assosierer med slitte, grå høyttalere, men det nederlandske selskapet har kommet seg et stykke på veien siden midten av 80-tallet. Produktene har aldri vært ansett for å være eksklusive, noe som gjenspeiles i prisene. Vi har tatt en kikk på to mus og ett tastatur som passer inn i lavbudsjett-filosofien, men som definitivt bokser over egen vektklasse.

Asta mechanical

Asta er et enkelt, mekanisk full-størrelse gaming-tastatur med bakbelysning. Tastene er sylindriske I toppen, og bruker en lineær mekanisk bryter tilsvarende Cherry MX Black. Det mangler altså den ekstra klikkelyden noen foretrekker, men i bruk er vi svært fornøyd med tastene. De krever lite (30 gram minimum) for å aktivere, og fungerer meget godt både til å skrive lengre tekster samt å spille med. Asta er i det hele tatt en veldig positiv overraskelse, spesielt med tanke på at du betaler rett under 600 kroner for dette tastaturet. Baklyset er ikke RGB, men du kan velge mellom et par forskjellige lys-moduser; vi setter egentlig pris på at det gjøres så enkelt som Trust har gjort her. Anbefales

Disan Wireless

Disan er en trådløs spill-mus som sikter seg inn på de som ønsker et kompromiss mellom spill og arbeid. Med en optisk sensor som støtter opp til 3.000 DPI og relativt lite man kan forandre på gjennom programvaren er dette først og fremst en mus for de som vil ha en god trådløsmus til en billig penge. RGB-lysstripen og logo kan forandres i den uendelige, og vi setter pris på utformingen av musen som gir god støtte til tommelen. Dette gjelder dog kun for høyrehendte. Vi fant prisen på nett til rundt 230 kroner, som er mye for pengene.

Kusan Pro Gaming

Alle merker med respekt for seg selv har selvsagt en e-sport løsning, og Trust skiller seg ikke fra normen. Kusan er selskapets proffeste spill-mus, laget i samarbeid med det Belgiske e-sportslaget Epsilon. Musen er ikke trådløs, men kan skilte med en 5.000 DPI sensor, lav vekt, spillprofiler og to programmerbare sideknapper. I utformingen minner Kusan litt om Microsofts Intellimouse, legenden fra tidlig på 90-tallet. Med andre ord er det en utseendemessig enkel mus, men dertil meget god i bruk. Programvaren er også enkel, men dekker de fleste behov for tilpasning. Bak prisen på rundt 250 kroner, og det litt utdaterte utseendet gjemmer det seg altså en meget kapabel spill-mus for de litt mer seriøse. Anbefales