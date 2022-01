Telia etterlyser skriftlig bekreftelse fra TV2

Annonse

Torsdag kunne TV2, via NTB, fortelle at de var enige om å forlenge avtalen med Telia midlertidig, mens forhandlingene mellom de to partene fortsetter.

Nå skriver Telia i en pressemelding at de kun har fått denne beskjeden via pressen.

Konflikten

Konflikten mellom TV2 og Telia/Get oppstod da TV2 ønsket et tresifret millionbeløp i prisøkning for at Get kunne sende TV2s kanaler. Dette falt ikke i god jord hos Telia.

Etter en periode med forhandlinger kunne Telia på torsdag sende sende et tilbud til TV2 om en midlertidig løsning der dagens vilkår i avtalen mellom de to partene videreføres.

I en pressemelding samme dag kunne TV2 altså opplyse om at det nå var oppnådd enighet mellom de to partene.

Etterlysningen

"I en pressemelding fra TV2 torsdag kveld ble det opplyst at det nå var oppnådd enighet mellom Telia og TV2. Foreløpig har vi i Telia bare fått dette via pressen. Derfor hadde det vært fint om TV2 også bekreftet overfor oss i Telia at de nå har akseptert vårt tilbud", heter det i pressemeldingen fra Telia.