Sopra Steria norgesmester i it-golf

Norgesmesterskapet i it-golf ble gjort opp mellom 20 lag fra norsk it-bransje i praktfullt høstvær på banen til Drøbak Golfklubb tirsdag 7. september. I tillegg til premier bestående av gavekort og pokaler til deltakerne, sto kampen om å få lag-navnet inngravert øverst på vandrepokalen som ble delt ut for aller første gang.

At bransjen møtes for å uhøytidelig kåre Norges beste it-lag i golf, skal forhåpentligvis bli en tradisjon. Å dømme etter praten rundt bordene i kjølvannet av tirsdagens runde, tyder mye på at vi sees igjen neste år.

Navnet til tross, var selve golfen i høyeste grad av det analoge slaget, og selv scorecardene ble fylt ut på gamlemåten, med papir og blyant. For de som gikk runden, var det en hyggelig måte å tilbringe noen timer i hyggelig lag med folk man kanskje konkurrerte med profesjonelt til daglig, samtidig som konkurranseelementet også var på plass. I hvert fall på den øverste halvdelen av resultatlista.

Scramblet seg rundt

Selve turneringen ble spilt som en såkalt scramble, med to spillere på hvert lag. I denne formen slår begge lagets spillere hver ball, men laget flytter seg hele tiden etter den beste ballen. Så hvis en spiller slår i bunkeren (eller helt ned i rundkjøringen, anonym anm.), reddes laget av at makkeren forhåpentligvis gjør det bedre. Likevel måtte begge spillerne ha ni utslag (første ball på hvert hull), totalt på runden. I tillegg var det to ekstrakonkurranser på veien, lengste drive på hull 3, og nærmest flagget på hull 17.

Storeslem for Sopra Steria

Resultatmessig håndterte Sopra Steria nesten konkurransen som et internoppgjør, med første og fjerdeplass i hovedkonkurransen, pluss at de vant lengste drive (230 meter) og nærmest flagget (2,77 meter).

Mnemonic var imidlertid tett på i hovedkonkurransen, kun ett slag bak Sopra Steria. Kun dårligere handicap skilte dem fra bronseplassen til Bertel O.Steen, med lik totalsum på sin runde.

Større neste år

Selv for undertegnede, som aldri har satt sine føtter på en golfbane, og hvis eneste rolle var å dele ut premier etter runden, virket NM i it-golf som en turnering bransjen satt pris på. Mye tyder på at mesterskapet blir større neste år. Golf-interesserte it-folk bør med andre ord holde treningen i gang gjennom vinteren, og følge passe på å melde seg på neste år.

Konkurransen ble organisert av Computerworld i samarbeid med SpinOff. Hele resultatlisten kan leses her: