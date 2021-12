It-selskapene øverst på listen over Norges "beste" arbeidsplasser

Annonse

Siden 2004 har det internasjonale selskapet Great place to work rangert norske selskap basert på en spørreundersøkelse blant de ansatte. Dette til glede for noen, og besvær for andre.

Det koster en god slant med penger å sertifisere seg, og dermed ha en mulighet til å få navnet sitt på listen over Norges beste arbeidsplasser. Betaler du ikke, blir du ikke vurdert. Dette har fått mange til å stille spørsmål ved undersøkelsens troverdighet.

Det er som kjent en kamp om de gode hodene i it-bransjen, og dermed også en stor fordel å være på en liste som forteller at "her er det godt å jobbe".

Om vi velger å tro at listen er representativ – ja, da er det unektelig godt å jobbe i et it-selskap. Øverst på pallen, i hver kategori, finner vi nemlig en aktør fra it-bransjen.

It på topp

I kategorien store arbeidsplasser har Sopra Steria stukket av med seieren, mens Mnemonic ligger på førsteplass i kategorien middels. It-selskapet Vitari er best av de små, mens Fotoware er den beste arbeidsplassen med 20 - 49 ansatte.

Har du færre en 20 ansatte har du ikke mulighet til å være med i konkurransen, uansett hvor mye du måtte betale.

Fjerde året på rad

Sopra Steria kan igjen smykke seg med tittelen Norges beste arbeidsplass, og det for fjerde året på rad. It-konsulentselskapet gikk igjen til topps i kategorien for de største bedriftene, de med over 500 ansatte.

– Hemmeligheten er god arbeidskultur, stor takhøyde, deling, dialog og ledelse bygget på tillit. Dette er noe vi har jobbet systematisk med i en årrekke, og som har gjort det mulig for oss å ta rollen som det ledende konsulentselskapet i Norge, sier Kjell Rusti, administrerende direktør i Sopra Steria, i en pressemelding fra selskapet.

Ifølge meldingen skal dette være første gang en virksomhet kommer på førsteplass fire år på rad i kåringen til Great Place to Work. Sopra Steria vant også i 2017, 2018 og 2019, etter å ha ligget i kåringens toppsjikt i en årrekke, heter det i meldingen.

Omstridt liste

Sånn ser den altså ut, årets topp-liste, blant Norges beste (?) arbeidsplasser:

Store:

1. Sopra Steria

2. Reitangruppen

3. Norgeshus

4. BDO

5. Specsavers

6. McDonalds

Middels:

1. Mnemonic

2. Cisco

3. Eiendomsmegler1 Midt-Norge

4. Finn.no

5. DHL Express

6. Olivia

7. Ice

8. Basefarm

9. Thermo Fisher Scientific

Små:

1. Vitari

2. Geo Data

3. One Mars

4. Trønder energi

5. Fana Sparebank

6. Volkswagen Møller Bilfinans

7. Eiendomsmegler1 Innlandet

8. SAS Institute

9. Eidsiva Bredbånd

10. RSM Norge

11. Selvaag Bolig

12. Help Forsikring

13. IST

14. Entro

15. DigiPlex

20 - 49 ansatte:

1. FotoWare

2. AbbVie

3. Tribia

4. Transcendent group

5. Amgen AB Norge

6. Volvo Car Norway