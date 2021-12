Norske hackere går etter Snapchat-kontoer

Annonse

De nyeste undersøkelsene til NordVPN viser at «hvordan hacke Snapchat» er det mest populære søket blant norske hackere.

Sosiale medier på "topplisten"

NordVPNs researchere brukte Googles verktøy for søkeordsanalyse for å undersøke termer som inkluderte søkeordet «hacke».

Snapchat vokser raskt. Dermed er det kanskje ikke så overraskende at 34 prosent av alle hackere ønsker å få tilgang til kontoene på denne sosiale mediaplattformen.

Instagram innehar andreplassen når det kommer til «hvordan hacke»-søk med 24 prosent, og Facebook kommer på en tredjeplass med 18 posent.

Da NordVPN analyserte mengdene med «hacker»-relaterte søkeord, fant researchere ut at Wi-Fi kommer etter sosiale medier på den norske topplisten – 15 prosent av alle hackere retter seg mot trådløse nettverk. Wi-Fi har alltid vært et mål, men interessen økte etter at nedstengningen startet i 2020 og folk måtte begynne å jobbe eller studere hjemmefra, heter det i en melding fra VPN-tjenesteleverandøren.

Resten av topplisten inkluderer Gmail og e-post.

– For det meste bruker hackere informasjonen de stjeler fra sosiale mediakontoer til utpressing eller spionasje, men det er mer. Facebook, for eksempel, er den nest mest populære måten å logge seg inn på sosiale medier for å få tilgang til tredjepartssider. I henhold til prisindeksen på det mørke nettet selges Facebook-kontoer for rundt 650 kroner. Så snart en cyberkriminell har fått tak i en Facebook-konto, åpnes dørene til andre sosiale nettverk, nettbutikker som har sensitiv bankinformasjon og mer, sier Daniel Markuson, ekspert på digitalt personvern hos NordVPN.

Slik beskytter du dataen din

– Folk tror kanskje at hackere ikke finner dem interessante, men det gjør de – og undersøkelsene beviser det, sier Daniel Markuson, personvernekspert hos NordVPN, og fortsetter:

– Foreldre forsøker å hacke barnas Snapchat-konto for å se hva de sender til venner. Naboen kan prøve å hacke seg inn på internettet ditt. Eksen din prøver kanskje å få kontroll over kontoene dine på sosiale medier. I tillegg vil en erfaren hacker gripe enhver sjanse til å selge kontoen din på det mørke nettet.

Ifølge NordVPN kan du gjøre det vanskeligere for hackerne ved å følge en enkel rutine for cybersikkerhet:

Bruk unike og komplekse passord for ulike kontoer. Når du har blitt hacket, vil legitimasjonen din bli sjekket mot andre enheter, e-postadresser og nettbanker. For å beholde oversikten over alle disse passordene kan du bruke en passordadministrator, som NordPass. Denne genererer sikre passord og lagrer dem i et beskyttet hvelv. Dette gjelder også ruteren din.

Bruk tofaktorautentifisering. Det er ikke nok å bare skrive inn et passord. Hackere vil også trenge tilgang til telefonen eller e-posten din.

Unngå dårlig beskyttet offentlig nettverk. Dersom du må logge deg inn på kontoen din ved hjelp av et nettverk du ikke stoler på, bør du bruke et VPN, som NordVPN, for å gjøre forbindelsen privat. Et VPN krypterer all kommunikasjon mellom din enhet og internettet, slik at ingen utenforstående kan få tak i den.