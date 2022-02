Heidi Austlid slutter i IKT-Norge

Annonse

I en pressemelding Computerworld har mottatt i e-post fra IKT-Norge opplyser organisasjonen at Heidi Austlid har sagt opp jobben som administrerende direktør. Austlid skal tiltre som administrerende direktør for Den norske Forleggerforening etter sommeren. Styret leter etter arvtaker.

Viktig bidragsyter

Heidi Austlid har ledet it-næringens uavhengige bransjeorganisasjon siden 2015, da hun tok over for Per Morten Hoff. Nå går altså veien videre til forleggerforeningen, som står foran store digitale omstillinger.

– Jeg er stolt over å ha ledet bransjeorganisasjonen for digitale næringer de siste fem årene. Vår næring bidrar til all den omstilling som Norge nå står i, og som vi virkelig har fått kjenne på den siste tiden. IKT-Norge er og skal være en tydelig stemme i den offentlige debatten, sier Austlid i pressemeldingen.

Styret i IKT-Norge er nå i gang med å finne den neste topplederen i organisasjonen. På vegne av styret, sier styreleder Toril Nag følgende:

– Styret i IKT-Norge er stolte av det laget IKT-Norge er og den stemmen de har i samfunnsdebatten. Heidi Austlid har også vært en viktig bidragsyter til at IKT-Norge er en solid organisasjon med et kompetent lag som hver dag jobber med å bedre rammebetingelser for det digitale næringslivet. Vi tror vi vil få mange spennende kandidater til topplederstillingen.