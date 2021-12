Danske roboter til Kina for å bidra i kampen mot Koronavirus

Annonse

Et tresiffret antall danske roboter fraktes til Kina for å bidra i kampen mot Koronavirus.

Robotene er levert av det danske selskapet UVD Robots, hvor Per Juul Nielsen er administrerende direktør. Han mener at Covid-19 er en lett match for selskapets roboter:

– Koronaviruset er faktisk et veldig enkelt virus å drepe med UVC-lys, sier Juul Nielsen til den danske avisen Børsen.

Robotene skal være designet til å desinfisere et roms overflater og luft ved hjelp av ultraviolet lys, og ifølge Computerworld Danmark skal dette kunne ta knekken på hele 99,99 prosent av bakterier og virus som befinner seg i området.

UVD Robots skal i det siste ha brukt mye tid på å være i forhandlinger med Sunay Healthcare, en leverandør av medisinsk utstyr i Kina. Forhandlingene skal ha resultert i en distribusjonsavtale ut til omtrent 2000 kunder.

Ifølge den danske avisen har de kinesiske sykehusene bestilt et tresiffret antall av den 171 cm lange roboten, mens Juul Nilsen skal ha uttalt at flere ordre kan være på vei.