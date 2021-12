Fusjonerer for å skape et ledende e-helseselskap i Norden

Annonse

Telenor Norge, Investinor og Sintef Venture har inngått en avtale der Telenors e-helsevirksomhet fusjoneres med helseteknologiselskapet Tellu IoT AS. Det skriver Telenor i en pressemelding.

Virksomheten vil drives videre i Tellu IoT AS, som tilføres 40 millioner i kapital i forbindelse med transaksjonen. Etter sammenslåingen blir Telenor største eier i selskapet med over 40 prosent.

Hensikten med sammenslåingen skal være å skape et ledende e-helseselskap i Norden; en større og kraftfull aktør for å utvikle satsningen videre og tilby brukervennlige, integrerte, modulbaserte og sammenhengende tjenester til pasienter, helsepersonell og pårørende i Norge, Norden og Europa.

Etter sammenslåingen vil Tellu IoT ha 34 ansatte og en omsetning på rundt 80 millioner kroner. Selskapet vil ha kontorer i Asker, på Fornebu og i Sverige, og skal ledes av Ole Christian Olssøn, heter det i meldingen.

Rustet for lederposisjon

– Markedet for velferdsteknologi utvikler seg raskt og et forsterket Tellu, med solide eiere og reell innovasjonskraft, står nå bedre rustet til å ta en lederposisjon og møte utviklingen i Norge, Norden og Europa. Vi har fått en sterk struktur for å videreutvikle selskapet og jeg ser virkelig frem til å fortsette denne spennende reisen sammen med våre medeiere Investinor og SINTEF Venture, sier Ove Fredheim, leder i Telenor Bedrift, i meldingen.

– Med denne fusjonen skaper vi en industrileder og et kraftsentrum innen e-helse og velferdsteknologi i Norge og Norden. Telenors sterke markedsposisjon innen helsesektoren og Tellus kompetanse innen plattform og programvareutvikling betyr at vi sammen dekker hele tjenestebehovet til kundene, sier Ole Christian Olssøn, administrerende direktør i Tellu IoT.