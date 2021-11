Regjeringen deler ut penger til fagskoler

Annonse

Det er fagskolen Kristiania og fagskolene i Troms og Innlandet som får mest penger, men alle fylker får noe.

– Disse pengene skal bidra til å gjøre eksisterende og nye utdanningstilbud på fagskolene enda bedre og mer relevante for de som velger å ta en hel utdanning eller fylle på kompetansen sin ved en fagskole. Derfor er det en god spredning i fagområder som får støtte. Blant annet får fagskoler som tilbyr byggfag, helsefag, maritime fag og grønne fag støtte, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim i en pressemelding (H).

Rekordmange søkere

Kunnskapsdepartementet skriver at regjeringen de siste årene gitt penger til 2.736 nye studieplasser til fagskoler over hele landet. I år har 12.806 søkere søkt om studieplass ved en fagskole gjennom Samordna opptak. Det er en vekst på nesten 30 prosent fra året før, hvis vi sammenligner med de samme fagskolene som også var med i opptaket i fjor.

- Vi vet at behovet for flere med fagutdanning vil øke i årene fremover. Det er derfor veldig positivt å se at så mange har valgt å søke seg til en fagskole i år. Flere fagutdannede er helt sentralt for å sikre arbeidskraften og kompetansen vi trenger i årene fremover, sier Asheim.

Fagskolene tilbyr korte, fleksible, yrkesrettede utdanningstilbud som lett kan kombineres med jobb og familieliv. Mange fagskoler har også tilbud som gjør det mulig å studere selv om man ikke bor i nærheten av campus.

Det er Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku), som tildeler midlene på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Departementet slår fast at de nye utdanningstilbudene skal utvikles i tett samarbeid med arbeidslivet lokalt og regionalt for å sikre at arbeidslivet får den kompetansen de er ute etter.