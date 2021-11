Dette blir Norges første digitale veiåpning

Annonse

Koronakrisen har ført til at vi stadig finner nye og kreative måter å jobbe på, blant annet ved å bruke digitale løsninger og video. Det gjelder også for samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Når Hundvåg- og Eiganestunnelen åpner onsdag 22. april, må samferdselsministeren gjøre dette uten saks og bånd. Hareide vil delta over video.

Prosjektleder Gunnar Eiterjord i Statens vegvesen er den eneste som vil være fysisk til stede når de siste tunnelene i Norges største veiprosjekt, Ryfast-prosjektet, åpnes.

Direktesendt

Åpningen sendes direkte på Facebook-sidene til Samferdselsdepartementet og prosjektsiden til Ryfast, i tillegg til hjemmesidene til Stavanger Aftenblad og NRK. Alle som ønsker kan dermed følge åpningen direkte, om de benker seg ned klokken 14.15 åpningsdagen.

– Det er veldig morsomt å få være med på den første digitale veiåpningen i Norge. I disse spesielle tider har vi sett hvordan folk finner kreative løsninger på utfordringer vi tidligere ikke visste vi hadde. Her har Statens vegvesen fått til en fullverdig åpning uten at vi møtes. Det er viktig for oss å åpne veien for bilistene når den er klar til bruk, sier Knut Arild Hareide i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet.