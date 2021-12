Vil ha sikrere videomøter

Annonse

Med den eksplosive veksten i videomøter under korona-krisen, har flere sikkerhetsselskaper sett på løsninger som skal sikre kommunikasjonen på forskjellige plattformer som Zoom, Whereby og lignende.

Flere aktører tilbyr egne løsninger for videomøter, slik som Pexip, mens andre finner løsninger for å sikre eksisterende applikasjoner som Zoom. Acronis har nå lansert, som en del av sin Cyber Protect Cloud applikasjon, beskyttelse i videomøter. Applikasjonen kjører en automatisk sjekk av trafikk før møtet starter, og opplyser brukeren om møtet er sikkert eller ikke.

Administrerende direktør i Acronis, Serguei Beloussov, sier den siste tiden har bevist at eldre løsninger ikke lenger beskytter mot nye trusler.

– Tradisjonell sikkerhetskopiering er død fordi den ikke er sikker nok, og tradisjonelle antivirus beskytter ikke data mot moderne trusler. Legacy-løsninger er ikke lenger i stand til å motvirke farene virksomheter står overfor, sier Beloussov.

Sterk økning

Microsoft annonserte at Teams hadde så mye som 75 millioner daglige brukere, opp fra 44 millioner 19 mars. Zoom ga tidligere et tall på 300 millioner daglige brukere, men har i ettertid poengtert at de teller hvert møte som en individuell sesjon.