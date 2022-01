Årets hjemmekontor-monitor

Annonse

I disse tider, 2020, korona, hjemmekontor også videre ... Du skjønner hvor dette skal hen. Om ikke annet har det blitt et lite skifte i produktfokus både fra produsenter og forbrukere, noe det virker som om Philips har tatt meget seriøst med sin nye monitor.

Ikke den råeste, men ...

346P er i utgangspunktet en 34-tommer buet skjerm med en oppløsning på 3440x1440. Dette er altså å anse som en Ultravid monitor, med et 21:9 størrelsesforhold. Med et klart fokus på forretning har ikke Philips stappet skjermen med den beste skjermteknologien, men den har rask responstid, lyssterk og klar. Den mangler litt i fargestyrken, men skjermen er heller ikke myntet på designere.

På papiret kan Philips skryte av Vesa HDR-sertifisering, men det bør nevnes at det er den lavest mulige sertifiseringen som er gitt her, noe som kommer tydelig frem i tester. Skjermen er også sertifisert for adaptive sync, noe som kan være greit om du planlegger å bruke skjermen til å spille på. Dette er langt fra den oppgaven egentlig har; proff hjemmekontor-skjerm.

Baksiden er best

Det er først når vi snur skjermen at 346P virkelig viser seg frem, noe som kanskje er litt underlig med en monitor. På baksiden er det en myriade av tilkoblinger; HDMI, Displyport, Displayport ut, USB-C, nettverksport og 3.5mm lydport. Med USB-C porten åpner det seg nemlig for det egentlige poenget med denne; en innebygget dockingstasjon.

På siden av skjermen ser vi også fire USB 3.0-innganger, der du kan plugge inn alt fra tastaturer til webkamera. Sistnevnte er kanskje ikke nødvendig siden monitoren også inkluderer et pop-up webkamera. Kameraet er mer enn godt nok til videokonferanser, og er også sertifisert som Windows Hello-kamera for enklere pålogging.

KVM

Som om ikke det var nok, har Philips likegreit inkludert en KVM-switch i skjermen. Her er det altså mulig å koble på to pc-er, og med en enkel knapp foran bytte mellom de to. Perfekt om man har med seg den bærbare fra jobben, og vil bytte mellom den stasjonære hjemme.

Det er en stund siden vi har gledet oss mer over en skjerm enn nettopp denne. Anbefales på det sterkeste, til tross en kanskje litt stiv pris på rundt 7.000 kroner. Men da får du i tillegg i både bøtte og spann.