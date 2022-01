Rimelig, raffinert og rolig

Annonse

Om du ikke har hørt navnet Epos før er det tilgivelig. Merkevaren er født av mer kjente Sennheiser som en egen arm av selskapet, som skal stå ansvarlig for produkter siktet mot gaming- og bedriftsmarkedet.

Adapt er navnet på en av bedriftsseriene fra Epos, og inneholder alt fra premium øreklokker til trådløse ørepropper og øretelefoner med ett øre av typen man ser på call-center. Vår testmodell, Adapt 360 plasserer seg midt på treet med et tydelig fokus på bruk også utenfor kontoret. Hodetelefonene er elegant og minimalistisk utformet, og vi foretrekker umiddelbart den hvite varianten vi har fått inn til test, over den sorte.

Ganske enkelt genial

Oppsettet er enkelt, enten man velger å bruke den medfølgende USB-senderen eller ikke. Senderen bruker ikke radio over 2.4 GHz slik vi er vante med, men fungerer som en egen bluetooth-sender. Det er kanskje litt merkelig, men senderen må brukes dersom man vil få fordelene ved å kombinere hodetelefonene med Microsoft Teams. Ellers er det enkelt å pare hodetelefonene til både pc og telefon, og hodetelefonene klarer to samtidige bluetooth-tilkoblinger. For ordens skyld er det her snakk om Bluetooth 5.0.

Med USB-senderen får man også mulighet til å oppdatere fastvare på hodetelefonene gjennom programvaren Epos Connect, en applikasjon som skriker "enterprise" lang vei. Den er helt grei i bruk, men for de fleste vil den innebygde blåtannsenderen i pc-en være den enkleste måten å koble seg til. Programvaren er heller ikke nødvendig om man ikke ønsker å oppdatere.

På selve øreklokkene finner vi en kombinert knapp for av/på og aktiv støydemping, en volumknapp og en kontrollknapp for musikk. Det er også en såkalt ‘hook’-knapp bakerst man kan bruke for å koble seg til Teams-samtaler. Denne må brukes med sendere, og det er også et eget lys på senderen som viser innkommende samtaler, meldinger og kalendermeldinger.

Støydempingen fungerer bra i kontormiljø, men vi savner kanskje flere nivåer på denne. Hodetelefonene har også mulighet for såkalt voice pass-through, som demper romlyd, men lar deg høre snakk gjennom de integrerte mikrofonene.

Fantastisk i samtale

I samtaler fungerer Adapt 360 bedre enn noen andre hodetelefoner vi har testet som ikke har en egen mikrofonarm. Lyden ut er så god at vi i våre blindtester ikke klarte å skille mellom håndsett og hodetelefon. Til kontorbruk er den meget komfortabel å ha på, men skinner virkelig når man beveger seg ut fra kontoret.

Som tidligere nevnt er det et fokus på mobilitet med Adapt 360, og dette er absolutt en kandidat til det eneste paret man behøver å kjøpe som dekker alle behov. Lyden er meget god, og selv om vi kanskje savner en litt dypere bass leverer den glimrende mellomtoner og et klart og tydelig lydbilde. Til musikk klarer den også å levere et veldig rikt lydbilde, noe vi mistenker kommer fra Sennheiser-ingeniørene.

Konklusjon

Om vi skulle pirke på noe kunne vi ønsket oss en batteri-indikator i stemmen som forteller om hodesettet er slått av eller på, samt en funksjon der de skrur seg av når de ikke aktivt er i bruk.

Prisen på rett over 2.000 kroner er absolutt spiselig, og det er ikke overraskende å se flere bedrifter kjøpe inn større kvanta av disse hodetelefonene. Det er med andre ord et trygt og ikke altfor kostbart valg, som virkelig overrasker med kvalitet. Anbefales.