Xerox gir opp å forsøke å kjøpe HP

«Kanarifuglen prøver å spise katten» var en av mange reaksjoner da det mye mindre selskapet noe overraskende varslet ønske om å overta det flere ganger større i fjor høst. (NB: HP er den tidligere skriver- og pc-divisjonen i Hewlett-Packard, mens HPE, HP Enterprise, opererer med servere, lagringssystemer, nettverk og programvare).

Xerox’ bud ble avvist av styret i HP, men Xerox ga seg ikke. Denne uken ga de imidlertid opp å få igjennom det som omtales som et fiendtlig oppkjøp, og hevder viruskrisen gjør at de ikke kan fortsette med sin plan.

I en uttalelse fra Xerox heter det: «Den nåværende globale helsekrisen og medførende kaos makroøkonomisk og markedsmessig har skapt et miljø som ikke gjør det gunstig å fortsette å følge opp en overtagelse av HP».

Prioriterer helse og sikkerhet

At Xerox trekker forsøket blir ansett som en seier for Enrique Lores, toppsjefen i HP. Han havnet rett opp i denne kampen da han overtok som CEO for HP i november 2019. Tilsvarende er det nok et nederlag for Xerox-sjef John Visentin.

Også investor og dollarmilliardær Carl Icahn, som har større aksjeposter i begge selskapene, har presset på for å få til en fusjon.

«Selv om det er skuffende å måtte ta dette valget, prioriterer vi helsen, sikkerheten og trivselen til våre ansatte, kunder, partnere og andre interessenter, våre omfattende tiltak overfor pandemien over alle andre forhold», heter det fra Xerox.