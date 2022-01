Donald Trump i strupen på Huawei nok en gang

Annonse

Den nye loven skal sørge for at Huawei-teknologi hos teleoperatørene skal erstattes med annen teknologi. Loven er ikke mer spesifikk enn at man skal erstatte Huawei-teknologi med annen teknologi som ikke utgjør en sikkerhetsrisiko.

Loven som ble underskrevet på torsdag innebærer også at Federal Communication Commition (FCC) skal starte et program som skal hjelpe teleoperatørene økonomisk med å skifte ut teknologi og erstatte denne med teknologi som ikke utgjør sikkerhetsrisiko.