Microsoft Teams vraket av Store blå

Microsoft Teams ble taperen da IBM skulle velge nytt arbeidsverktøy.

Kommunikasjonsplattformen fra Microsoft har i dag, ifølge The Verge, cirka 20 millioner aktive brukere, mens konkurrenten Slack skal ha omtrentlige 12 millioner.

Dermed hadde Slack god grunn til å feire da Store blå valgte kommunikasjonsformen til alle sine ansatte – som teller noe sånt som 350.000 mennesker.

– Å levere fullskala til IBM er i utgangspunktet noe av det beste man kan forvente, så nå vet vi at Slack er i bruk for de største organisasjonene i verden, skal administrerende direktør i Slack, Stewart Butterfield, ha uttalt i et intervju med Business Insider.

Storeslem

Microsoft Teams er en del av Office 365-universet, men Slack, som er en selvstendig applikasjon, skal ifølge The Verge ha kjempet om kundenes gunst de siste årene.

Den nye avtalen gjør IBM til den desidert største kunden Slack har. IBM har riktignok vært kunde i forretningen gjennom en årrekke, men da i en mindre skala. Likevel, med storeslem til Slack, blir trolig nederlaget for Microsoft Teams desto større, ettersom det også gjør det til et avslag for kommunikasjonsplattform-rivalen.