Ice tilbakekaller batteri til bredbåndsruter

Kundene bes om å levere batteriene til nærmeste gjenbruksstasjon.

I mai ble selskapet varslet om to branntilløp i disse ruterne og ba da kunder om å ta ut batteriene. De har nå mottatt informasjon om ytterligere to tilfeller av branntilløp hvor det mistenkes at årsaken er varmgang i batteriene som fulgte med A1-ruteren.

De ber derfor kundene om å kaste batteriene. Ice beklager ulempene det medfører for kundene.

Alle rutere kan fremdeles brukes med strømkabel etter at batteriet er fjernet.

Dersom man er usikker på om man har en ruter av typen A1, så kan man sjekke etiketten på baksiden av ruteren, hvor dette skal være tydelig merket.

