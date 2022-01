Waterhouse forlater IKT-Norge

Annonse

Torgeir Waterhouse har vært en profilert figur hos IKT-Norge helt siden han startet i organisasjonen for 12 år siden. Sammen med Per Øyvind Skard skal han starte et eget rådgivingsselskap som skal bistå bedriftsledere om hvordan man skal forholde seg til digitalisering.

Selv om begge de to herrene som nå bryter ut er godt kjente skikkelser og ikke akkurat er lite profilerte selv, har de ikke presentert noe navn på det nye selskapet ennå. Dette må vi tydeligvis vente på. Skard, som har hatt stillingen som direktør for salg, marked og forretningsutvikling i IKT-Norge, har tatt steget fullt ut og sagt opp sin nåværende stilling. Torgeir Waterhouse på sin side har fått permisjon fra IKT-Norge.

Direktør Heidi Austlid i IKT-Norge sier også at de vil samarbeide tett med det nye selskapet fremover. Computerworld kommer tilbake med en mer fyldig sak om endringene som kommer i IKT-Norge som en følge av at Waterhouse og Skard nå forlater organisasjonen.