Nytt styre på plass i Ikt-Norge

Med DNBs konserndirektør Rasmus Figenschou på laget opplever vi et paradigmeskifte, skriver Ikt-Norge i en pressemelding.

Figenschou er interesseorganisasjonens første styremedlem fra en virksomhet som for noen år siden ikke ville betraktet seg som en it-virksomhet.

Toril Nag, konserndirektør i Lyse, er gjenvalgt som styreleder. Hun mener at det nye styret er et tegn på en ny epoke:

– Jeg gleder jeg meg veldig over å få lede Ikt-Norges styre i en ny periode. Ikt-Norge jobber aktivt for å skape gode rammebetingelser for norske it-virksomheter. Ekstra gledelig er det derfor å ønske Rasmus Figenschou fra DnB velkommen i styret. Vi ser at stadig flere av våre nye medlemmer kommer fra store og små selskaper som erkjenner at de egentlig er en teknologibedrift – tross at utgangspunktet kanskje var et annet. Sammen står vi sterkere som bransje, og vi gleder oss til å jobbe videre for gamle og nye medlemmer i tiden som kommer, sier hun i meldingen.

Også Fredrik Syversen, konstituert administrerende direktør for Ikt-Norge, er fornøyd med det nye styret:

– Vi er stolte av at vi har fått inn to solide virksomheter og personer i styret, Rasmus Figenschou fra DNB og Per Christian Mørland fra Telia. Ikt-Norge har med dette et svært kompetent styre som ivaretar hele bredden i næringen, og styrker organisasjonen vår, i en svært viktig tid – ikke minst for å delta i å gjenreise Norge etter korona traff oss i 2020, sier han i meldingen.

Nå ser listen over styremedlemmer slik ut:

Toril Nag: Lyse (styreleder)

Tore Bjelland: Oracle (nestleder)

Tone Sandberg: Accenture

Michael Jacobs: Atea

Rasmus Figenschou: DNB

Nina Wilhelmsen: IBM

Kim Ydse Krogstad: Making Waves

Anna Holm Heide: No Isolation

Vararepresentanter:

Sverre Hurum: Bouvet

Kolbjørn Haarr: DIPS

Per Christian Mørland: Telia

Hege Støre: Visolit