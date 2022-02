Frankrikes president Macrons nummer funnet på liste fra Pegasus

Annonse

Samtalen skal ha dreiet seg om den spionprogramvaren som potensielt er benyttet mot Macron, og mot 50.000 andre verden over.

Israels statsminister har i ettertid avvist å kommentere på samtalen, men en anonym kilde forteller ifølge The Guardian at Bennet har understreket at de påståtte begivenhetene fant sted før han tiltrådte i mai.

Han skal også ha fortalt at en kommisjon er i gang med å undersøke om reglene for Israels eksport av cybervåpen som Pegasus skal strammes inn.

Flere spionert på

I tillegg til Macron er 14 medlemmer av den franske regjeringen også blant de mulige ofrene for spionprogrammet. Forrige ukes avsløringer viste også at det var flere lands ledere på listen over de som er rammet, i tillegg til overvåking av journalister, aktivister, advokater, embedsmenn og altså statsoverhoder over hele verden.

Israelske NSO Group, som er leverandør av spionprogramvaren, nekter for at Pegasus skulle være utviklet med andre formål enn å overvåke kriminelle og terrorister.

Det skal forøvrig være Marokkos etterretningstjeneste som har tatt i bruk programmet for å spionere på president Macron.