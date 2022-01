Høyreekstremist planla å sprenge Amazon-datasenter

Annonse

En 28 år gammel mann i Texas er pågrepet av det amerikanske føderale politiet, FBI, mistenkt for å planlegge et sprengstoffangrep. Ifølge FBI hadde mannen planer om å sprenge et av Amazons datasentre i delstaten Virginia og dermed «ta livet av 70 prosent av internet», skriver Variety.

Mannen avslørte sine planer overfor en føderal agent som jobbet undercover. FBI hadde tidligere fått tips om at den mistenkte har skrevet urovekkende innlegg på et ekstremistisk nettforum.

Dersom mannen blir tiltalt og dømt risikerer han fengsel i inntil 20 år.

I en uttalelse fra Amazon heter det at de tar sikkerheten til datasentre «ualminnelig alvorlig».