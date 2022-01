Bedre minnehåndtering i Android med Rust i stedet for C og C++

Annonse

Android er i hovedsak basert på Java, men deler av operativsystemet (kjernen og driverrutiner) er basert på C og C++. Men i forhold til Java har C og C++ store problemer med håndtering av minne. Derfor vil Google bytte dem ut med Rust i stedet.

Siden det er store mengder kode som vil måtte byttes ut, kan det ta flere år før overgangen er fullført. Ifølge Google skal feil i minnehåndtering stå for 70 prosent av alle alvorlige sårbarheter i Android, så det er bakgrunnen for å gå i gang så raskt som mulig.



I 2020 foreslo Linus Torvalds, han som utviklet Linux, en lignende forandring i Linux, og flere venter at C og C++ blir byttet ut med Rust eller andre språk i flere operativsystemer.