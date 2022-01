Drama på oppløpssiden da MoCibro vant It-barten

Annonse

Årets bartemåned har ebbet ut, og ansiktene til tapre deltakere er i ferd med å finne tilbake til normale uttrykk. Resultatet til It-barten kan bare kalles hårreisende bra: over 290.000 kroner går til den gode sak, og som vanlig er It-barten større enn samtlige andre norske utfordringer til sammen.

To på topp

Annonse

I år er det særlig to lag som virkelig utmerker seg, og som står for to tredjedeler av summen: MoCibro fra Experis Ciber, og Sopra Steria Norge. Det som lenge så ut til å være en lett match for MoCibro (som hadde en solid ledelse helt til en uke gjensto) endte i et skikkelig drama.

Den stolte lagkapteinen fra MoCibro, Petter Christie tror hovedgrunnen til suksessen de siste to årene er at de har klart å rekruttere bredt i hele organisasjonen. Experis Ciber er eid av Experis som igjen er eid av Manpower.

– Stort engasjement har sørget for mange deltakere i laget. Flere engasjerte medlemmer gir flere donasjoner. At vi er flere som fronter Movember internt i selskapet er også viktig, sier han.

Lyver resultatene?

Oppløpet var virkelig dramatisk i år.

Annonse

Hvis man går inn og ser på resultatet nå i bakkant, troner Sopra Steria øverst på lista med 105.910 kroner innsamlet, mens MoCibro bare har 98.003 kroner på andre plass. Men – sånn så det ikke ut i det øyeblikket sluttstrek ble satt for IT-barten, klokka 23:59:59, den 30/11.

Litt bakgrunn: Det er alltid mulig å donere penger til It-barten på sidene til Movember noen dager inn i desember, noe som var gjenstand for diskusjon i forkant av aksjonen. Når skulle sluttstreken for IT-barten settes?

Annonse

– Vi måtte tradisjonen tro sette sluttstrek for konkurransen i slutten av måneden, så det ble avgjort at vinneren skulle være den som hadde størst innsamlet beløp akkurat ved månedens utløp, sa en opprømt Thomas Barth fra Sopra Steria, på bartefesten.

Blikk over skulderen

Dette var med andre ord forutsetningen da tiden var i ferd med å renne ut helt på tampen av movember måned. På det tidspunktet lå de to kamphanene skulder ved skulder og kastet blikk på hverandre mens tiden sakte rant ut.

Annonse

Det var i denne situasjonen Sopra Steria ville være taktiske med en større donasjon helt på tampen. Et trekk som skulle koste dem seieren:

– Vi så at MoCibro svarte når vi donerte, så vi ønsket å vente så lenge som mulig med en siste, litt større donasjon. Men vi ventet litt for lenge og da vi fikk tekniske problemer på vår side i donasjonsøyeblikket så vistes donasjonen i listene først etter at sluttstreken var satt, forklarte lagkaptein Thomas Barth da han overrakte trofeet til MoCibro.

Annonse

– Derfor er dere den rettmessige vinneren, vi skal satse på å komme sterkere tilbake neste år, sa han.

Fornøyd vinner

Enden på visa var at Petter Christie og MoCibro hadde det bredeste smilet under barten, og kunne løfte vandretrofeet over hodet for andre år på rad. Dermed kan trofeet stå hos Experis Ciber enda et år. Noe som frister til gjentakelse, skal vi tro vinneren.

– Vi lover å gi dere kamp neste år også, sa Christie.

Dermed ebbet årets It-bart ut til storbandtoner på Kulturhuset i Oslo. En stor takk til alle som har vært med å bidra i årets aksjon, og en ekstra takk til de som har latt barten gro for å støtte en god sak.

Vi sees igjen til neste år.

Og du, det er fortsatt mulighet til å bidra. Det kan du for eksempel gjøre her.