Det er aldri for sent å registrere laget i IT-barten

Annonse

Ved utgangen av forrige uke passerte IT-barten 130.000 kroner totalt innsamlet.

Når det drar seg mot innspurt, holder tilsynelatende MoCibro fortsatt et sterkt grep om trofeet. Men Sopra Steria, der bartenestor Thomas Barth bærer kapteinsbindet, har for alvor startet sluttspurten, og nærmer seg lederen sterkt. Det er imponerende, med tanke på hvor utilnærmelig MoCibro har virket så langt.

I skrivende stund skiller ikke mer enn drøyt syv tusen kroner de to kamphanene. Alt tyder på at ingen ting blir avgjort før oppløpet.

Bak de to kaphanene ser forrige ukes vekstbart, Oracle, ut til å stivnet litt, og Bouvet står også på stedet hvil.

Derimot har en annen gammel kjenning plutselig kastet seg inn i konkurransen.

Nykommer med trøkk

Dell Technologies Norge har vært med å prege konkurransen mange ganger tidligere også, og i år skulle tydeligvis ikke være noe unntak.

Helt ut av det blå kastet de seg inn i dansen forrige uke, og gikk rett inn på en tredjeplass foran DocuMustacher. Sistnevnte er laget til Documaster som leverte en kjempeinnsats i fjorårets konkurranse.

Kanskje er det flere lag der ute, som har samlet inn penger, men glemt å melde seg inn i IT-barten?

Dell er et tydelig tegn på at det aldri er for sent å bli med.

Hold av 3. Desember

Sluttstrek for IT-barten settes 30/11.

Annonse

Grunnlaget for utdeling av trofeet baseres på skjermdump av status klokka 23:59.

Donasjoner som gjøres etter dette vil fremdeles tjene det gode formålet til Movember, men ikke ha noen innflytelse på rankingen i IT-barten.

- Dette er viktig å merke seg for laglederne, sier bartegeneral Thomas Barth, lagleder for Sopra Steria.

Utdeling av trofeet foretas på Kulturhuset i Oslo tirsdag 3. desember. I forkant av dansekvelden med HighTune Swingorchestra og Bårdar Swingouts, låner vi scenen og overrekker trofeet. Det er fri entre på eventet, og mulighet for å svinge seg til storband ut over kvelden etterpå.