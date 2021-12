Torbjørn Larsen til Sopra Steria

Annonse

Sopra Steria har fått med seg Torbjørn Larsen på laget.

Han går til en sammensatt rolle med å være en «evangelist» for digitalisering og hjelpe ledergrupper med å ta de riktige skritt når de skal utvikle sin virksomhet. I tillegg vil også Larsen ha en sentral rolle i å utvikle Sopra Steria videre. Det skriver Sopra Steria i en pressemelding.

Erfaren teknologileder

Administrerende direktør i Sopra Steria, Kjell Rusti, er svært glad for å få Torbjørn Larsen med på laget, og uttaler i meldingen at han mener at Larsen er en av landets mest erfarne teknologiledere.

Larsen har bakgrunn fra programvareindustrien og har 25 års erfaring fra ledelse og rådgivning i privat og offentlig sektor .Han kommer senest fra rollen som Chief Transformation Officer i Mestergruppen, og har tidligere blant annet vært it-direktør i Nav, Vice President it i Cisco, cio i Tandberg og assisterende direktør ved OsloMet. Larsen er utdannet Master of Science fra NTNU i Trondheim og har også en Master in Technology Management fra NTNU/MIT.

I Sopra Steria skal Laren lede arbeidet med digital forretningsutvikling i konsulentselskapet, og går inn i konsulentselskapets skandinaviske konsernledelse.

Rusti forteller at Larsen vil bli sentral i selskapets utvikling til "å bli den foretrukne partneren for store norske virksomheter og den beste arbeidsplassen for konsulenter".

– Torbjørn har evnen til å utvikle kompetente og bærekraftige organisasjoner. Hans lidenskap og engasjement kommer til å være til stor nytte for våre kunder og for oss. Sopra Steria skal være en pådriver for digitaliseringen av Norge, og Torbjørn vil bidra til å sette innovasjon og verdi i sentrum for alt vi gjør. Vi er derfor svært glade for at han blir vår nye direktør for digital transformasjon, sier Kjell Rusti i pressemeldingen.

En endringsreise

– Bransjen må gjenoppfinne seg selv for å kunne være en positiv drivkraft for digital transformasjon og utvikling av virksomhetene vi jobber for. Vi skal ut på en svært spennende endringsreise, sier Torbjørn Larsen selv, i meldingen.

Han påpeker at verden står midt i en brytningstid.

– Jeg har to snart voksne barn på vei ut i en verden, som virkelig har vist seg fra sin uforutsigbare side de siste årene. Jeg pleier å si til dem at det som tok oss hit ikke er det som tar oss videre, sier Larsen.

To ting Larsen ikke kan leve uten, er mening og lidenskap.

– Jeg må oppleve at jobben min gir mening og er verdifull for andre mennesker. Å bidra med digitaliseringen av Norge gir meg begge deler. Lidenskap skaper engasjement, og engasjement smitter og skaper bevegelse, og uten bevegelse står verden stille, sier han.

Nå ser han frem til å ta med erfaringene sine til Sopra Steria:

– Som kunde har jeg erfart at det jobber utrolig mange hyggelig og smarte mennesker i Sopra Steria. Vi deler mange tanker om hva som kreves i omstillingene av det norske samfunnet. Jeg gleder meg derfor veldig til å bli en del av dette ambisiøse og dedikerte kompetansemiljøet, sier Larsen.