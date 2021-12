Kystverket inngår samarbeid med Kongsberg Digital

Annonse

Kystverket er en statlig etat for kystforvaltning, maritim sikkerhet og beredskap mot akutt forurensning. Etaten har som visjon å utvikle den norske kysten og havområdene til å bli verdens reneste og sikreste, intet mindre. Dette innebærer blant annet å legge til rette for sikker navigering, et rent miljø, kvalitet gjennom alle operasjoner og å alltid være til stede når det trengs, skriver Kystverket og Kongsberg Digital i en pressemelding. For å lykkes med dette, satser de nå på økt bruk av digitale verktøy.

Kystverket skal nå samarbeide med Kongsberg Digital i satsningen på digitalisering, ved å benytte Kongsberg Digitals abonnementstjeneste for datainfrastruktur, Vessel Insight, samt ytelsesapplikasjonen Vessel Performance.

– Digitalisering med verktøy som sikrer nøyaktig og effektiv drift, er helt nødvendig for at vi skal lykkes med å transformere den maritime industrien til å bli mer bærekraftig, sier konserndirektør i Kongsberg Digital, Andreas Jagtøyen, i pressemeldingen.

– Spørsmålet er ikke hvorvidt det blir økt fokus på digitalisering fremover, men hvor raskt vi får til en overgang mot en mer datadrevet og bærekraftig flåte. Derfor er vi er veldig glade for å samarbeide med Kystverket, slik at vi kan hjelpe dem med å nå sine mål, legger han til.

Økt effektivitet

Den abonnementsbaserte tjenesten fra Kongsberg Digital, Vessel Insight, er ment å gjøre den enkelt for selskaper å komme i gang med digitalisering. Via den digitale plattformen kan kundene registrere og sortere relevante data fra flåten, slik at de får oversikt over hvilke grep de kan gjøre for å optimalisere driften ytterligere. Dataene deles også med andre aktører på Kongsbergs applikasjonsmarked, slik at bransjen kan lære av hverandre, og utviklere kan lage nye løsninger som er skreddersydd for selskapenes ulike behov og mål.

– I Kystverket ønsker vi en mest mulig effektiv og miljøvennlig drift av våre fartøy. Da er en optimalisering av energibruken og reduksjon av utslipp to viktige faktorer. Dette oppnår vi ved hjelp av Kongsbergs løsning, sier Kurt-Ivar Gram Franck, teknisk sjef i Kystverket.

Kystverket har også varslet at de skal benytte mer digitaliserte løsninger i nær fremtid.