Norges største nettselskap tester nytt nettverksinformasjonssystem

Annonse

Det sammenslåtte Elvia leverer strøm til nærmere to millioner kunder i Innlandet, Viken og Oslo. De to selskapene har brukt hvert sitt system for nettinformasjon; Eidsiva benytter Nettbas, mens Hafslund bruker GeoNIS.

Powel blir en viktig samarbeidspartner i endringene selskapene står overfor når det gjelder å ta i bruk ny teknologi.

– Sammen med Powel har vi gjort en vellykket prøvemigrering av utvalgte data fra Hafslunds GeoNIS inn i ArcGIS Utility Network, basert på datamodellen til Utility Network Community (UNC). Nå skal vi gjennomføre en tilsvarende migrering av data fra Eidsivas Netbas, for å kunne ha hele Elvias nett i samme NIS/GIS-plattform, sier prosjektleder i Elvia, Vegard Høynes.

Mer moderne løsninger

Utfordringen med verktøyene som nettselskapene i dag bruker, er at de er komplekse, skrivebordsbaserte applikasjoner som kun noen få nøkkelpersonell kan operere, heter det i en pressmelding.

Fordelen med moderne løsninger, er at de tilbyr enklere brukergrensesnitt og feltapplikasjoner. Dermed kan langt flere i organisasjonen ha tilgang på viktig og detaljrik informasjon om strømnettet og ikke minst langt flere kan bidra til å opprettholde datakvaliteten.

– Det blir enklere for folk å finne fram nødvendig informasjon for å få gjort en god jobb, samtidig blir det enklere å dokumentere utført arbeid. Det blir ufattelig spennende å designe fremtidige arbeidsprosesser og programvare for Elvia, sier Jens Dalsgarrd, Principal Business Consultant i Powel.

– Automatisering, selvbetjening og mobilitet er viktige bidragsytere i arbeidet med å designe fremtidens arbeidsprosesser. Vi synes det er veldig spennende å arbeide sammen med ambisiøse kunder som Elvia. Sammen utforsker og realiserer vi potensialet med ny teknologi som Utility Network, sier Richard Schytte i Powel.