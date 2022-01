Ny suksess for Myreze

Annonse

Da Valve arrangerte et 10-dagers e-sport-arrangement i oktober, med en pengepremie på hele 350 millioner kroner og over 100 millioner seere, var store deler av sendingen produsert i Norge.

Norsk selskap bak

Det virtuelle produksjonsselskapet Myreze fra Bergen skapte en virtuell studio-opplevelse for det internasjonale Dota2 mesterskapet ble avholdt i Bucurestis største stadion – The Arena Națională.

Her var 18 av verdens beste Dota-lag til stede for å kjempe om Aegis of Champions-trofeet og deres andeler i premiepotten på 350 millioner kroner.

– Vi har gjort mange spennende produksjoner de siste årene, men det er ingen tvil om at e-sport tar tv-produksjoner til et helt nytt og innovativt nivå, sier Björn Myreze som er gründer av produksjonsselskapet.

Tidligere har Myreze jobbet med prosjekter for NRK, TV 2, Eurovision og The Weather Channel i USA.

Covid-19 endret verden

Det var ikke bare premiepotten som gjorde årets mesterskap til noe helt spesielt. Det globale spill-samfunnet har nemlig måttet vente lenge på arrangementet, ettersom korona-pandemien satte en stopper for fjorårets turnering.

Dermed bestemte Valve seg for å satse litt ekstra i år.

Til tross for at det ble bestemt at arrangementet skulle foregå uten publikum, ble turneringen avholdt i en arena med plass til over 50.000 mennesker. Dermed måtte grafikken stå for det meste av både stemningen og spenningen.

Det er heldigvis ingen jobb for det norske produksjonsselskapet. Myreze slo til med en virtuell produksjons-skala som det visstnok aldri skal ha vært maken til – verken på tv eller i spillindustrien.

Pandemien har vært hard for oss alle, men vi skjønte raskt at vi kunne skape løsninger som samlet mennesker ved hjelp av virtuell innovasjon. Dota2 beviser at selv en storskala TV-produksjon, på størrelse med Eurovision Song Contest, kunne bli en suksesshistorie ved hjelp av kreative løsninger, skriver Myreze i en pressemelding.

– En unik opplevelse

Bortsett fra arenaen der handlingen finner sted, ville spillets kommentatorer tradisjonelt være plassert i et eget studio med tradisjonelle fysiske lokasjoner. Myreze ønsket å ta dette oppsettet et skritt videre ved å implementere programlederne i et virtuelt miljø på flere nivåer.

Studioet har analytikerområder på to separate nivåer for varierende segmenter og temaer, og skal være designet rundt Dotas estetikk.

Dotas unike merkevare skal også ha blitt integrert i alle aspekter av studioet - fra de utskiftbare omgivelsene som reflekterer analytikerens emner - til teksturene og materialene som brukes på studioets vegger og gulv.

Studiet som ble skapt av Myreze skal også ha blitt brukt i de russiske, kinesiske, spanske og portugisiske sendingene.

– Selv med et halvt tiår med virtuell produksjonserfaring, for noen av de største begivenhetene over hele verden, har det å bli bedt om å lage innhold for mine helter i Valve og et spill så nært mitt hjerte, fortsatt vært en virkelig unik og hjertevarmende opplevelse, sier Frank Vedvik, Creative Director i Myreze.