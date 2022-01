Vivaldi lar deg sette nettet på pause

Annonse

I dag, 7. september 2020 lanseres versjon 3.3 av nettleseren Vivaldi. En nyhet er en knapp – eller tastatursnarvei – som blanker skjermen og stopper all internettaktivitet inntil du trykker knappen igjen og kommer tilbake hvor du var.

Ifølge Vivaldi er deres observasjon er at folk under rådende omstendigheter (hjemmekontor, og så videre) er så kontinuerlig oppkoblet at det kan gå utover konsentrasjonen, hukommelsen og helsemessig velvære.

Med «Break Mode» kan man med en enkel knapp nede i venstre hjørne la hele nettleseren gå i hvitt. Videoer, faner, musikk, og så videre settes på pause slik at man kan ta den gode samtalen, få skrevet ned de kreative tankene eller bare få strukket på kroppen. Når man er klar for nett-action igjen trykker man på samme knapp igjen og Vivaldi er tilbake der den var.

Slett ikke bekymret

Computerworld spurte markedsdirektør Tor Odland i Vivaldi om hvorfor vi trenger en knapp for å «stenge internett ute». Svaret var ganske greit:

– Du kan selvsagt når som helst lukke nettleseren, men da må du starte den opp igjen når du skal på nett. Om du minimerer den, vil alt som surrer og går i nettleseren fortsette å fungere. Ser du på en video, vil lyden fortsette om du har minimert vinduet. Med denne knappen setter du alle medier og funksjoner på pause, rett og slett.

– Sånn sett kan den fungere som en panikk-knapp om du for eksempel sitter på kafé og vil holde andres øyne unna det du har på skjermen. Men vi håper den i første rekke vil være produktivitetsøkende. Du tar en pause fra nettet, og gjør noe annet. Det er ofte fornuftig.

– Du kan si at vi selv om vi lever av å lage nettlesere, er vi ikke bekymret for at folk ikke skal være nok på internett, avslutter Odland.