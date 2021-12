Annonse

Tove Skarsheim blir ny leder for kundeservice- og leveranse i Telia Norge, hvor hun får ansvaret for alle kundeinteraksjoner for selskapets merkevarer.

Skarsheim kommer fra stillingen som leder for kundeservice- og salg i If Forsikring hvor hun de siste ti årene har hatt ulike lederstillinger innenfor salg, kundeservice og markedsføring. Før det har hun erfaring fra blant annet Orkla som nordisk markedssjef og har bygget merkevarer internasjonalt. Hun har sin utdannelse fra Handelshøyskolen BI. Det skriver Telia Norge i en pressemelding.

Skarsheim begynner i stillingen i løpet av juni.

– Jeg er veldig glad for at Tove har takket ja til å lede dette veldig viktige området i Telia Norge, og ser frem til å få henne om bord i lederteamet mitt. Tove har oppnådd gode resultater innenfor flere ulike fagområder i sin karriere og har mange års ledererfaring fra ulike industrier. Jeg er overbevist om at hennes brede og mangfoldige kundeinnsikt i kombinasjon med gjennomføringskraft vil styrke oss ytterligere i kundereisearbeidet, sier Stein-Erik Vellan, administrerende direktør i Telia Norge, i meldingen.

– Jeg er veldig spent på å begynne hos Norges største utfordrer, og gleder meg til å jobbe med flere av landets sterkeste merkevarer. Jeg har stor respekt for hva de ulike teamene har fått til, og hva de har oppnådd av resultater og utmerkelser for god kundeservice de siste årene. Telia ligger i front på 5G, har samlet alle sine produkter og tjenester under én merkevare, og har med det lagt grunnlaget for enda bedre kundeopplevelser i fremtiden. Jeg brenner for gode kundereiser og ser frem til å begynne i jobben og treffe alle de flinke menneskene bak merkevarene, sier Tove Skarsheim.