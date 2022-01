Har ansatt 300 nye medarbeidere og jakter flere

Annonse

Tietoevry rapporterer et justert EBITA-resultat på 94 millioner euro (MEUR) i tredje kvartal 2021, og en omsetning på MEUR 648,1 tilsvarende en organisk vekst på én prosent.

– Vi har lagt bak oss et dynamisk og spennende kvartal bestående av fortsatt resultatforbedring, samtidig som vi har annonsert en ny strategisk retning med fokus på økt kundeverdi og vekst gjennom spesialisering. Vi leverer sterk lønnsomhet på over 14 prosent margin mens den organiske veksten for konsernet var 1 prosent. Vår programvarevirksomhet viser god utvikling, spesielt segmentet Industry Software som rapporterer organisk vekst på 10 prosent og en margin på 28 prosent. Innen segmentet Cloud & Infra ser vi at tiltakene for å styrke lønnsomheten gir effekt med en margin på 9 prosent i tredje kvartal i år sammenlignet med 6 prosent i andre kvartal 2021, sier konsernsjef Kimmo Alkio i en nyhetsmelding fra Tietoevry.

Ny strategi og flere folk

Den 13. oktober lanserte Tietoevry en ny strategi for å drive spesialisering og fokus. Investeringene vil fokuseres på områder der selskapet ser muligheter for konkurransefortrinn og bærekraftig vekst: cloud-først kapabiliteter, data- og programvareutvikling, og skalerbare programvareløsninger inkludert deres globale ekspansjonsmuligheter.

På bakgrunn av sterk vekst, og et aktivt marked for eksperter med teknologikompetanse, har Tietoevry rekruttert totalt 1600 medarbeidere globalt i tredje kvartal 2021.

Selskapet vil fortsette med en aktiv rekrutteringsstrategi i Norden og andre markeder også i tiden fremover.

– Et aktivt arbeidsmarked gjør at turnover øker innen teknologi, noe som påvirker vekst og produktivitet innen vår konsulentvirksomhet på kort sikt. Jeg er stolt over at mer enn 1600 digitale eksperter har startet i Tietoevry i løpet av tredje kvartal. Dette viser hvilken attraktiv posisjon vi har som arbeidsgiver i markedet, og tilgangen på nye talenter støtter den ambisjonen vi har de neste kvartalene, uttaler Alkio.