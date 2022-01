Sopra Steria etablerer seg i Drammen

Annonse

– Drammen er en spennende by i kraftig vekst. Det er et knutepunkt mellom Vestfold, Buskerud og Oslo, og vi ser at det er en økende trend at næringsliv etablerer seg der. Det blir et naturlig sted å plassere oss, sier Kjell Rusti, administrerende direktør i Sopra Steria, i en pressemelding.

Sopra Steria har over 2000 medarbeidere i Norge i henholdsvis Oslo, Stavanger og Trondheim.

Ifølge pressemeldingen har konsulentselskapet opplevd stor vekst de siste årene.

– Med en slik vekst som vi har, er det også en naturlig tanke å etablere seg der vi kan finne gode medarbeidere. Det er mange som bor i drammensregionen, og vi ønsker å tilby medarbeidere som bor her en kortere reisevei, samt lokal tilhørighet, sier Rusti.

Vil ansette lokal leder

Sopra Sterias første prioritet er nå å finne en som kan lede drammenskontoret. Håpet er å finne noen som har tilhørighet i byen. Deretter er målbildet å ansette 50 teknologer – i første omgang.

– Vi håper på å være på plass i januar, og derfra vil det gå slag i slag. Vi ser frem til alle mulighetene Drammen vil gi oss, sier Rusti i meldingen.