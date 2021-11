Utpekes som markedsleder for endepunktsbeskyttelse

Annonse

It-sikkerhetsselskapet Trend Micro ble nylig utpekt av analyseselskapet Gartner som en leder i "Magic Quadrant"i kategorien endepunkts-beskyttelse, med selskapets Apex One-løsning. Dette skriver selskapet selv i en pressemelding. Evalueringen var basert på spesifikke kriterier som analyserte Trend Micros visjon og evne til å utføre.

– Endepunktet har blitt en spesielt viktig slagmark nå som cyberkriminelle forsøker å utnytte pandemien for å målrette angrep mot alle som jobber på mindre sikre nettverk fra sitt hjemmekontor. Vi har jobbet kontinuerlig for å sikre alle hjemmekontor-brukere på best mulig måte. Derfor blir vi også veldig glade når vi ser at innsatsen blir anerkjent av Gartner, sier kommunikasjonssjef Karianne Myrvold i Trend Micro Norge.

Gartners magiske kvadrant-rapporter oppfattes generelt i it-sektoren som godt kvalitetssikrede markedsbeskrivelser, basert på grundig og faktabasert forskning i spesifikke markeder. Leverandørene plasseres i fire kvadranter: Markedsledere, utfordrere, visjonærer og nisjeaktører.

– Vårt mål og vår visjon handler om å gi virksomheter verden over en tryggere hverdag ved å tilby enkel, robust og bransjeledende beskyttelse gjennom vår it-sikkerhetsplattform. Gartners plassering av Trend Micro i sin magiske kvadrant, er en bekreftelse på at det vi gjør er riktig og viktig, forteller Myrvold.

Trend Micro er et amerikansk-japansk multinasjonalt it-sikkeherhetsselskap og har 7.000 ansatte fordelt på 65 land. Selskapet omsatte i 2020 for 1,746 milliarder amerikanske dollar.