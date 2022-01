Danske it-selskap danker ut flere store internasjonale

Annonse

Vår søsteravis Computerworld Danmark holder årlig en it-komet-undersøkelse hvor de retter fokus på økonomisk vekst i danske it-virksomheter.

Årets komet kåres ikke før 13. desember, men allerede nå kan avisen komme med små drypp fra undersøkelsen. Blant annet skriver de i dag at det er de danske selskapene som topper listen over it-sikkerhetsvirksomheter med størst vekst, og at de dermed danker ut store internasjonale konkurrenter. I alle fall på det danske markedet.

Annonse

I årets it-komet-undersøkelse er det tre danske virksomheter som setter sine internasjonale konkurrenter til veggs når det kommer til å ha størst vekst, skriver avisen.

På topp tre ligger SecureDevice, Siscon og CSIS, som alle er stiftet i Danmark.

Litt lenger ned på listen finner vi internasjonale giganter som Check Point Software Technologies og Gemalto. De må nøye seg med henholdsvis 5. og 8. plass blant it-sikkerhetsvirksomhetene på det danske markedet.