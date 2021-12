Senatet godkjente bruk av over 1.000 milliarder kroner på teknologisektoren

Annonse

Forslaget United States Innovation and Competition Act ble godkjent med 68 stemmer mot 32, en sjelden enighet på tvers av partiskillelinjer.

Omfanget av tiltakene i pakken er stor, og mer enn 170 milliarder dollar, tilsvarende drøyt 1.406 milliarder kroner, skal brukes på forskning og utvikling. Totalt vil pengebruken økes med 250 milliarder dollar, brorparten i løpet av de første fem årene.

Det er forskning innen nøkkelområder som kunstig intelligens og kvanteinformasjonsvitenskap som får dra nytte av pengene, og de skal også brukes til å bedre samarbeidet mellom forskningsuniversiteter og privat næringsliv.

Svakheter

Det skjer mens landets andel av det globale halvledermarkedet har sunket fra 37 prosent i 1990 til rundt 12 prosent nå. Samtidig har en mangel på databrikker avdekket svakheter i den amerikanske leverandørkjeden, særlig for bilindustrien. Forslaget vil bruke 430 milliarder kroner på økt innenlandsproduksjon av halvledere.

– Lovgivningen vil sørge for at USA er i stand til å innovere, produsere og utkonkurrere verden i framtidas industrier, sier Senatets flertallsleder, demokraten Chuck Schumer.

Den republikanske senatoren Roger Wicker, som er blant hovedmennene bak forslaget, gikk lenger. Han kaller forslaget «en mulighet for USA å slå tilbake mot den urettferdige konkurransen vi ser fra Kommunist-Kina».

Biden: Oppløftende

Nå skal forslaget tilbake til Representantenes hus, som tidligere har vedtatt et lignende, men ikke likt forslag. De to kamrenes forslag må samles til ett før president Joe Biden kan underskrive loven.

Biden selv sier han synes vedtaket er oppløftende.

– Vi er med i en konkurranse om å vinne det 21. århundre, og vi har hørt startpistolen fyre av, sa presidenten.

Han la til at USA ikke kan risikere å falle etter, og må forbli verdens mest innovative og produktive land.

«Paranoide vrangforestillinger»

Kina reagerer sterkt på teknologipakken. Beijing anklager blant annet Washington for «paranoide vrangforestillinger» i uttalelser onsdag morgen. Utenrikskomiteen i den kinesiske folkekongressen kaller vedtaket et forsøk på inngripen i kinesisk innenrikspolitikk og et forsøk på å frarøve landet retten til teknologisk og økonomisk utvikling.

– Vedtaket er fullt av kald krig-mentalitet og ideologisk baserte fordommer, heter det.