Midtbø ny sjef i Macsimum

Macsimum er med å skape arrangementer som JavaZone, som foregår i Oslo i disse dager, NDC Oslo og Prestasjonskonferansen. I tillegg er Macsimum sammen med JavaBin initiativtaker til Teknologihuset i Oslo, hvor Macsimum har kontorer i første etasje, mens over 60 faggrupper har tilhold i resten av bygget.

Nå overtar Dag Arne Midtbø som leder av selskapet etter at gründer Carl J. Onstad fortsetter på heltid som administrerende direktør i Rebel.

Midtbø har lang fartstid fra blant annet Bonnier, Monster og senest som kommersiell leder i Lund Gruppen Arrangement.

– Med sin kunnskapsrike bakgrunn fra media, eventbransjen og underholdningsindustrien skal Midtbø bidra med forretningsutvikling, et mer kommersielt fokus, samt se på muligheter innen nye bransjer utover IT-bransjen der vi har en unik posisjon i dag. Han er perfekt for å lose Macsimum inn i framtiden, sier styreleder Christian C. Onstad.

Macsimum har 22 ansatte og omsatte i 2018 for 60 millioner kroner.