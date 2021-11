It-sikkerhet avgjørende for bærekraftig utvikling

Annonse

Utviklingen av smarte byer og andre mer miljøvennlige økosystemer vil kreve avanserte digitale systemer, som åpner for større risiko.

Kai Roer ved KnowBe4 Research er bekymret for hva som vil skje om it-sikkerheten ikke blir bedre, med den økte digitaliseringen.

– I våre undersøkelser ser vi at offentlige institusjoner og andre deler av kritisk infrastruktur kommer dårligst ut, sier Roer i en pressemelding.

KnowBe4 Research er forskningsinstituttet til det amerikanske it-sikkerhetsselskapet KnowBe4. Instituttet ligger i Oslo.

Må ha tillit

I arbeidet med å utvikle smarte byer og andre mer miljøvennlige økosystemer er det viktig å kunne stole på de digitale løsningene. I Norge har vi et fortrinn ved at offentlige funksjoner og systemer har høy tillit hos befolkningen. For å ikke miste denne tilliten må risikoen både forstås og reduseres, slik at kritisk infrastruktur ikke blir angrepet, mener Roer.

Fra optimal styring av energi til løsninger som gjør at vi forbruker færre råvarer, reiser mindre eller skal utnytte data på nye områder, er det behov for systemer og komponenter som er koblet til nettet. Dermed blir de mål for kriminelle.

– Derfor er it-sikkerhet en av de store barrierene for økt bærekraft. Skal virksomheter utnytte muligheten, må risikoen både forstås og reduseres. Enten vannressursene skal forvaltes bedre eller trafikkutviklingen skal sikre optimal trafikkavvikling uten unødige utslipp, må mulighetene for å bryte seg inn i systemene bli færre, sier Roer.

Roer mener at for å nå FNs bærekraftsmål er vi nødt til å prioritere it-sikkerhet mye høyere enn i dag.

– Den politiske viljen til å stille tydeligere krav til offentlige og private aktører må økes. Kartlegging, opplæring og trening må intensiveres. For vi vet at de kriminelle blir bedre og mer avanserte for hver dag, og det må medarbeidere i både offentlige og private organisasjoner bli, sier Roer.