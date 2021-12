Hans-Henrik Merckoll er ny styreleder i Norsis

Annonse

Norsk senter for informasjonssikring Norsis opplyser i en pressemelding at Hans-Henrik Merckoll har tiltrådt som ny styreleder i organisasjonen. Merckoll er i dag administrerende direktør i IBM Norge, men har lang fartstid bak seg med ledende roller innenfor den norske it-bransjen. Han har blant annet vært administrerende direktør i HPE Norge og konserndirektør for Consulting i Evry. Merckoll har sin utdannelse fra siviløkonomistudiet ved Handelshøyskolen BI.

Viktig arbeid

NorSIS er en ikke-kommersiell og uavhengig organisasjon delfinansiert av Justis- og beredskapsdepartementet. Deres mål er å spre kunnskap som gir en tryggere digital hverdag for norske små og mellomstore virksomheter, inklusiv kommunene, og befolkningen generelt.

Blant de mest kjente gratistjenestene som Norsis har ansvaret for, er rådgivningstjenesten slettmeg.no, som hjelper de som føler seg krenket på nett, og nettvett.no, som er et nettsted med informasjon, råd og veiledninger for sikker nettbruk.

– Digital sikkerhet har aldri vært så relevant som nå, spesielt med tanke på koronaviruset og den økte digitaliseringen som kommer i kjølvannet. Norge er allerede blant en av de fremste i verden på digitalisering, men for å sikre en datadrevet økonomi og nødvendig innovasjon, må vi styrke den nasjonale bevisstheten rundt digital sikkerhet. Jeg ser frem til å ta fatt på arbeidet med å forsterke Norsis’ viktige arbeid på dette feltet, sier Merckoll i pressemeldingen.

Det nye styret

Daglig leder i innovasjons- og kommersialiseringsselskapet Total Innovation, Lars Rognås, som var en av de opprinnelige stifterne av NorSIS, har nå også kommet inn i styret.

Det nye styret i NorSIS består nå av: