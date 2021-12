Internasjonalt dataangrep mot NHH

Annonse

Angrepet er rettet mot Norges handelshøyskoles (NHH) VPN-tjeneste, Pulse Secure, som lar eksterne brukere koble seg til skolens nett, ifølge DN.

«Av forebyggende hensyn må derfor alle ansatte og studenter skifte passord så raskt som mulig», opplyser skolen i en epost.

Brukernavn, passord og ip-adresser til over 900 organisasjoners Pulse Secure VPN-servere er nylig publisert på et russisk hacker-forum, opplyser det amerikanske IT-nettavisen ZDNet.

Listen skal være satt sammen mellom 24. juni og 8. juli i år. NHHs velkomstuke starter 10. august, mens ordinær undervisning begynner 17. august, opplyser skolen på sine nettsider.

Ifølge ZDNet er det russiske forumet et populært tilholdssted for hackere som gjennomfører løsepengevirus-angrep, det vil si dataangrep der brukere må betale for å få tilbake tilgang til egne datamaskiner og innhold.

Hydro ble blant annet rammet av et slikt angrep i mars i fjor. Kostnadene av angrepet var da beregnet på 300 til 350 millioner kroner, opplyste selskapet i en pressemelding.

